"Это не тот объект, с которым можно шутить": Акчулаков высказался о строительстве АЭС в Казахстане

АЭС. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Минэнерго в кулуарах коллегии прокомментировал слова первого заместителя премьер-министра Романа Скляра о том, что в текущем году в стране могут определиться с технологиями строительства АЭС и приступить к ее базовому проектированию, передает корреспондент NUR.KZ.

Болат Акчулаков заверил, что спешки в строительстве АЭС не будет.

"Атомная станция абсолютно исключает принцип, о котором вы сказали: поспешишь - людей насмешишь. Это не тот объект, с которым можно шутить. Это очень серьезно. Мы планируем визит миссии МАГАТЭ. В этом нет спешки", – отметил министр.

По словам министра, все идет по плану.

"Мы идем по плану. В прошлом году мы говорили, что будем работать, должны выбрать участок. Мы это сделали в прошлом году. Теперь в этом году мы должны его утвердить решением общественности того региона, поселка Улкен – они должны вынести свое общественное решение.

Этот вопрос мы готовим, но пока никаких возражений не было. Вопрос выбора технологий – он был запланирован на 2023 год.

За 2022 год мы осуществляли ряд визитов на все объекты, которые можно посетить, связанные с технологиями РФ, Южной Кореи. К сожалению, ввиду ковидных ограничений, не смогли посетить Китай. Но в этом году поедем в Китай и посмотрим, какие ТАМ строят станции. На днях делегация вернулась из Венгрии, в Турции, во Франции, в Южной Корее (делегации - прим. ред.) были", - заявил глава Минэнерго.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2007662-eto-ne-tot-obekt-s-kotorym-mozhno-shutit-akchulakov-vyskazalsya-o-stroitelstve-aes-v-kazahstane/