Сколько казахстанцев поддерживает строительство АЭС, рассказали в Минэнерго

АЭС. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Минэнерго Болат Акчулаков на брифинге СЦК рассказал, как изменилась позиция казахстанцев относительно строительства АЭС в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе брифинга журналисты поинтересовались, есть ли данные опроса о том, сколько человек поддерживает строительство АЭС (атомной электростанции).

Акчулаков ответил, что в этом году проводилось несколько встреч с населением.

"Населению разъясняют основные принципы. Но, как обычно говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать… Последние проценты, которые были, я точную цифру не назову, могу дополнительные данные представить.

Насколько я знаю, большая часть респондентов, которые участвовали в опросе, которые имели негативное отношение - перешли в нейтральное или положительное поле. Крайне негативный порог преодолен. Боюсь ошибиться: более 50-60% (поддерживают строительство АЭС - прим. ред.)", – заявил он.

Напомним, 8 февраля на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев заявил, что без чистой атомной энергии Казахстан может потерять всю экономику.

Позже глава Департамента атомной энергетики и промышленности МЭ РК Жаслан Касенов рассказал о том, во сколько может обойтись Казахстану строительство атомной станции, сравнив ее стоимость в других странах. Он сообщил, что строительство одного энергоблока мощностью 1000-1200 МВт обходится в сумму порядка 5 миллиардов долларов (более 2 триллионов тенге).

В начале июня министр энергетики Болат Акчулаков уточнил, где именно будет размещена атомная электростанция.

В сентябре стало известно, что фонд "Самрук-Казына" приступил к проекту по строительству АЭС в Казахстане. Позднее председатель правления АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев рассказал, технологии каких стран рассматриваются для строительства атомной электростанции на территории нашей страны. Он также заявил, что окончательное решение по формату, стройке, месту, мощности единичного блока и условиям финансирования будет принято в 2023 году.

Позже в "Самрук-Казына" высказались, что "Росатом" – пока что лидер среди рассматриваемых технологий для строительства казахстанской АЭС. Этот вопрос сегодня подробнее раскрыл министр энергетики Болат Акчулаков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003780-skolko-kazahstantsev-podderzhivaet-stroitelstvo-aes-rasskazali-v-minenergo/