Токаев: Мы определились с местом расположения АЭС

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Президент Казахстана на пленарном заседании совета иностранных инвесторов заявил, что в данный момент страна изучает технологии от потенциальных поставщиков для строительства АЭС в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что атомная энергетика – один из факторов снижения выбросов парниковых газов. Мирный атом выступает единственным источником "базовой генерации" из-за нестабильности возобновляемости энергетики и ограниченной газовой генерации в мире.

"Казахстан имеет целый ряд конкретных преимуществ для развития атомной энергетики, которую ЕС включил в перечень "зеленых" технологий.

Наша страна занимает первое место в мире по добыче природного урана, располагает собственным производством компонентом ядерного топлива и имеет соответствующие возможности для обогащения урана.

В данный момент мы определились с местом расположения АЭС и изучаем технологии от потенциальных поставщиков", - заявил президент.

Отметим, ранее сообщалось, что АЭС могут построить возле озера Балхаш. Кроме того, власти заявляли, что стоимость строительства АЭС в Казахстане оценили в 8-10 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973393-tokaev-my-opredelilis-s-mestom-raspolozheniya-aes/