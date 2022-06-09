Какой регион выбрали для строительства АЭС в Казахстане, сообщили в Минэнерго

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Глава Минэнерго в кулуарах заседания совета иностранных инвесторов назвал регион, который межведомственная комиссия выбрала для строительства АЭС в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня на заседании совета президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что регион для АЭС определен.

Министр энергетики Болат Акчулаков уточнил, где именно будет размещена атомная электростанция.

"Мы провели межведомственную комиссию по определению региона. Это регион Балхаш, в районе поселка Улкен, Алматинская область.

Регион размещения мы определили, теперь нужно довести работы по изучению тех нюансов, о которых я неоднократно говорил, связанных с водой, экологией, геологией. После этого уже конкретно координаты будут известны. Потом к ним начнется привязка расчетов.

Но для того, чтобы расчеты сделать, нужно технологию определить, ее мы будем определять в следующем году", - сообщил министр.

Он добавил, что место выбрали, исходя из геологических критериев, водных ресурсов, климатических условий, а также расстояния до национальных электросетей.

"Плюс ко всему, этот участок еще во времена Советского союза рассматривался как одна из потенциальных точек", - добавил Акчулаков.

Срок от выбора технологий до строительства АЭС, по словам министра, займет около 10 лет.

Напомним, что ранее стоимость строительства АЭС в Казахстане оценили в 8-10 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973428-kakoy-region-vybrali-dlya-stroitelstva-aes-v-kazahstane-soobschili-v-minenergo/