Стоимость строительства АЭС в Казахстане оценили в 8-10 млрд долларов

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Строительство атомной электростанции в Казахстане откроет для «Росатома» выход на огромный рынок электроэнергии всей Центральной Азии. Общие затраты на проект в Институте энергетики и финансов оценили в районе 8-10 млрд долларов, передает «Газета.Ru».

«Как показывает опыт строительства АЭС в Белоруссии, от начала работ на площадке до ввода объекта в эксплуатацию может пройти 8-10 лет. Общие затраты «Росатома» на возведение атомной станции с двумя реакторами типа ВВЭР-1200 составят примерно $8-10 млрд», - сообщили «Газете.Ru» в Институте энергетики и финансов.

Главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич особо выделил важность для «Росатома» прямого выхода на рынок конечных потребителей Казахстана. Подобного, в частности, госкорпорации удалось добиться в Турции на станции «Аккую». Однако энергопотенциал Центральной Азии гораздо выше турецкого.

«Выход на объединенную энергосистему региона будет играть ключевую роль. Спрос на электроэнергию в том же Узбекистане ежегодно растет до 7%, в Казахстане этот показатель также высокий — в районе 5-7%. Это кратно выше российских показателей, на их фоне мы просто черепахи», — заключил Марцинкевич.

Напомним, что министр энергетики РК Болат Акчулаков сегодня сообщил, что вопрос строительства АЭС в Казахстане может занимать до 10 лет.

На прошлой неделе в ходе расширенного заседания правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял о том, что стране «позарез нужна» атомная электроэнергия. Без нее, как отметил глава государства, Казахстан «потеряет экономику».

В конце прошлого года глава фонда «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев рассказал, где именно в Казахстане могла бы разместиться атомная электростанция.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1956070-stoimost-stroitelstva-aes-v-kazahstane-otsenili-v-8-10-mlrd-dollarov/