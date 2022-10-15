Строительство АЭС в Казахстане: решение по месту, формату и мощности примут в 2023 году

Атомная электростанция. Иллюстративное фото: pexels.com

Председатель правления АО «ФНБ "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев высказался о сроках начала строительства АЭС в Казахстане, передает NUR.KZ.

"Можно сказать, уже в 2023 году будет принято окончательное решение по формату, стройке, месту, мощности единичного блока и условиям финансирования.

Начнется проектирование, подготовка площадки, инженерные изыскательные работы. Стройка начнется уже после того, как будут завершены проектные работы", - заявил глава Фонда.

Он отметил, что особенность строительства АЭС в том, что сначала необходимо определить пул строителей, провести обязательное требование по казахстанскому содержанию, и после этого приступать к проектированию станции.

Также Алмасадам Саткалиев отметил, что у властей страны есть понимание, что уже к 2030 году в Казахстане необходимо начать строительство крупного энергоисточника. По его словам, строить АЭС в Казахстане будет не одна страна, а международный консорциум, с тем чтобы брать самые лучшие технологии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1992866-stroitelstvo-aes-v-kazahstane-reshenie-po-mestu-formatu-i-moschnosti-primut-v-2023-godu/