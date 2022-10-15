Казахстан будет использовать технологии нескольких стран для строительства АЭС

АЭС. Иллюстративное фото: pexels.com

Председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев рассказал, технологии каких стран рассматриваются для строительства атомной электростанции на территории Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев отметил, что у властей страны есть понимание, что уже к 2030 году в Казахстане необходимо начать строительство крупного энергоисточника.

"Правительство близко к определению площадки строительства. После того как будет официально определена площадка строительства, будут закончены процедуры по так называемому определению вендера строительства. Исходя из большой работы, которая была проделана группой экспертов с выездом на действующие и строящиеся площадки в Турции, Венгрии, Франции, Южной Кореи, Китае, по опыту нашего посещения этих площадок определено, что однозначно строительство должно осуществляться в виде международного консорциума", - добавил он.

Он пояснил, что строить АЭС в Казахстане будет не одна страна, с тем чтобы брать самые лучшие технологии.

"Если говорить про ядерный остров, наиболее эффективные технологии могут предоставить Россия, Корея, Франция. Если говорить про энергетическое оборудование, то что связано с генерацией электроэнергии, то мы видим наилучшие технологии у General Electric и корейских производителей. Если говорить об очень важной части - вспомогательном оборудовании, автоматика, системы учета, насосное оборудование, там большое количество производителей в основном европейские Франция, Германия, Siemens и другие участники", - перечислил спикер.

При строительстве крупного энергообъекта как АЭС, подчеркнул глава "Самрук-Казына", очень важный блок работ связан с обеспечением технического надзора.

"Здесь тоже есть некоторые страны, которые являются лидерами в обеспечении контроля качества строительства, здесь мы тоже видим ряд европейских компаний, в том числе французских, которые могут это осуществить.

Особенность строительства АЭС в том, что мы сначала должны определить пул строителей, провести обязательное требование по казахстанскому содержанию, и после этого они приступят к проектированию станции. Мы ожидаем, что окончательный выбор произойдет в течение нескольких месяцев", - заявил Саткалиев.

Ранее стало известно, что фонд "Самрук-Казына" приступил к проекту по строительству АЭС в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1992869-kazahstan-budet-ispolzovat-tehnologii-neskolkih-stran-dlya-stroitelstva-aes/