Фонд "Самрук-Казына" приступил к проекту по строительству АЭС в Казахстане

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Председатель правления АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев на брифинге в СЦК рассказал, технологии каких компаний будут применять при строительстве АЭС в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев сообщил, что прогонозно-энергетический баланс показал необходимость строительства АЭС мощностью до 2400 мегаватт уже к 2032 году.

"Поэтому под руководством правительства фонд приступил к реализации данного проекта. О работе в данном направлении мы будем, безусловно, докладывать заинтересованным лицам – журналистам и обществу", — заявил он.

Позже он прокомментировал вопрос о том, технологии каких стран рассматривают власти Казахстана для строительства АЭС, и кто будет ее строить.

"Фонд "Самрук-Казына" совместно с Министерством энергетики, в данной работе мы также пригласили журналистское сообщество, депутатов, лидеров общественного мнения, провели несколько ознакомительных туров на различные АЭС. В частности, были на АЭС во Франции, были на станциях в Турции, Венгрии, в Корее. Ранее еще посещали АЭС в Китае. В целом у правительства, у "Самрук-Казына", у Министерства энергетики сформировалось мнение, что данный проект должен быть реализован международным пулом инвесторов, который будет максимально учитывать все лучшие технологии", — добавил спикер.

В частности, по его словам, в качестве поставщиков так называемого ядерного "острога" рассматриваются предложения "РосАтома", китайской компании CNNC, корейской компании KH&P и французской EDF.

"У каждого из этих решений есть свои плюсы и свои минусы, опыт реализации, в том числе международных проектов. По генерирующему оборудованию основными поставщиками, безусловно, с нашей точки зрения, будут являться компания General Electric, CNNC и корейская компания KH&P. То есть, скорее всего, оборудование одной из этих трех компаний будет применяться при строительстве АЭС.

Что касается основного вспомогательного оборудования – тут огромный опыт у немецких компаний, у шведских компаний, в частности, Siemens и другие группы компаний, французский "Фромотон". В части технического надзора над строительством мы видим, что самый, наверное, эффективный опыт – это у французских компаний при реализации крупных проектов, эффективный и очень высокий уровень компетенций", — подчеркнул глава фонда "Самрук-Казына".

По его словам, окончательное решение будет приниматься правительством.

"Как я уже говорил, по каждому этому решению есть плюсы, есть минусы. Но главное – мы должны понимать, что в Казахстане должны быть установлены самые надежные технологии. При принятии решения нужно исходить именно из того, что это очень сложный энергетический объект, связанный с использованием уранового сырья. И именно безопасность технологий, применение самых высоких, "постфукусимских", требований к ядерным технологиям, долгосрочность и опыт внедрения таких реакторов в мире – это будет главным критерием. Не те другие критерии, которые сейчас активно обсуждают в обществе. Я думаю, нужно исходить из будущего, исходить из надежности и эффективности технологий при принятии решений, в том числе и безопасности", — резюмировал спикер.

Напомним, что летом текущего года был составлен шорт-лист поставщиков для проекта по строительству АЭС в Казахстане.

Также глава государства дал поручение по изучению опыта некоторых стран.

В августе текущего года глава Минэнерго отмечал, что выбор подрядчика пока не сделан: ведутся работы по изучению технологий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1987968-fond-samruk-kazyna-pristupil-k-proektu-po-stroitelstvu-aes-v-kazahstane/