Строительство АЭС в Казахстане: Токаев поручил изучить опыт Турции

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Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прошло заседание Высшего совета по реформам, на котором в числе прочего обсуждался вопрос развития атомной и водородной энергетики в Казахстане. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Большое внимание в ходе заседания было уделено мерам по развитию безопасной атомной и водородной энергетики в стране. О работе в этом направлении доложили министр энергетики Болат Акчулаков и председатель АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев.

Президент привел данные МАГАТЭ, согласно которым на долю атомной энергетики приходится порядка 10 % мировых электрогенерирующих мощностей, что делает данный сектор четвертым крупнейшим источником электроэнергии после угля (36,7%), газа (23,5%) и гидроэнергетики (16%).

"Атомная энергетика производит более трети от общего количества низкоуглеродного электричества, сокращая годовые выбросы CO2 примерно на 2 млрд тонн, что равнозначно выбросам 400 млн автомобилей.

В то же время в отношении будущего атомной энергетики доля неопределенности, связанной с различными факторами, достаточно высока. Однако очевидно, что в условиях текущего энергетического кризиса и волатильности цен на энергоресурсы вопросы использования "мирного атома" включены в повестку многих правительств.

Так, на фоне геополитической напряженности, Международное энергетическое агентство призвало страны Европейского союза отложить закрытие всех АЭС", – сказал он.

Заседание Высшего совета по реформам. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев отметил, что на текущий момент в мире существует более 440 ядерных реакторов в 32 странах и около 20 стран рассматривают возможность строительства на своей территории АЭС, среди которых, помимо Казахстана, такие страны, как Чили, Индонезия, Алжир, Филиппины, Эфиопия, Сенегал и другие.

Вместе с тем президент считает важным определить шорт-лист поставщиков технологий, где помимо ценовых параметров акцент должен быть сделан на надежности технологий.

В продолжение темы Касым-Жомарт Токаев подчеркнул приоритетность повышения образовательной и производственной компетенции.

"Другими словами, мы должны обеспечить подготовку будущих поколений квалифицированных физиков, атомщиков, инженеров и технических специалистов, создать совершенно новую образовательную и производственную базу", – заявил глава государства.

Президент поручил предметно изучить опыт Турции по строительству АЭС "Аккую".

Также на заседании Высшего совета по реформам обсудили развитие финансового сектора и миграционную политику Казахстана.

Напомним, что ранее министр энергетики Болат Акчулаков говорил о том, какие технологии рассматриваются для строительства АЭС в Казахстане. Позже он назвал регион, где скорее всего будет строиться атомная электростанция.

Кроме того, министр объяснял, зачем Казахстану нужна атомная энергетика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1976462-stroitelstvo-aes-v-kazahstane-tokaev-poruchil-izuchit-opyt-turtsii/