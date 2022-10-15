Мейрам Кажыкен зарегистрирован кандидатом в президенты Казахстана
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Мейрама Кажыкена кандидатом на пост президента Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.
"Все необходимые для регистрации кандидата в президенты процедуры соблюдены", - сообщил глава Центризбиркома Нурлан Абдиров.
ЦИК РК постановил выдать ему удостоверение кандидата на пост президента Казахстана.
Напомним, Мейрама Кажыкена в кандидаты в президенты выдвинуло республиканское объединение профсоюзов "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат".
61-летний уроженец Павлодарской области является доктором экономических наук, профессором, директором Института исследований современного общества. Работал в Министерстве экономики, Министерстве транспорта и коммуникаций РК, а также советником премьер-министра Казахстана.
Внеочередные выборы президента состоятся 20 ноября 2022 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1992862-meyram-kazhyken-zaregistrirovan-kandidatom-v-prezidenty-kazahstana/