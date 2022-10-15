Мейрам Кажыкен зарегистрирован кандидатом в президенты Казахстана

Мейрам Кажыкен. Фото: aiu.kz

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Мейрама Кажыкена кандидатом на пост президента Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Все необходимые для регистрации кандидата в президенты процедуры соблюдены", - сообщил глава Центризбиркома Нурлан Абдиров.

ЦИК РК постановил выдать ему удостоверение кандидата на пост президента Казахстана.

Напомним, Мейрама Кажыкена в кандидаты в президенты выдвинуло республиканское объединение профсоюзов "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат".

61-летний уроженец Павлодарской области является доктором экономических наук, профессором, директором Института исследований современного общества. Работал в Министерстве экономики, Министерстве транспорта и коммуникаций РК, а также советником премьер-министра Казахстана.

Внеочередные выборы президента состоятся 20 ноября 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1992862-meyram-kazhyken-zaregistrirovan-kandidatom-v-prezidenty-kazahstana/