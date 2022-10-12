Токаев официально зарегистрирован кандидатом в президенты Казахстана

Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото: akorda.kz

Вопрос регистрации Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата в президенты Казахстана сегодня рассмотрели на заседании в ЦИК, передает корреспондент NUR.KZ.

В ЦИК сообщили, что Токаев предоставил все необходимые для кандидата документы и собрал необходимое количество подписей в свою поддержку. Также он соответствует предъявляемым кандидату в президенты критериям.

ЦИК постановил официально зарегистрировать Токаева в качестве кандидата и выдать ему соответствующее удостоверение.

Также среди пунктов протокола значится пункт о предоставлении сведений о регистрации Токаева в АО "Народный сберегательный банк" для открытия специального временного счета.

"Все документы, предусмотренные пунктом 5 статьи 59 выборного законодательства в установленный законом срок получены. Таким образом, все процедуры, необходимые для регистрации кандидата в президенты РК соблюдены", - сказал председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

Напомним, несколько дней назад ЦИК приняла документы о регистрации Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты Казахстана. Позже в Центризбиркоме установили, что Токаев соответствует предъявляемым Конституцией и Законом "О выборах" требованиям.

Внеочередные выборы главы государства пройдут 20 ноября 2022 года. Вчера, 11 октября, в Казахстане завершилось выдвижение кандидатов в президенты. Всего документы подали 12 кандидатов, но Центральная избирательная комиссия пока одобрила только пятерых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1992338-tokaev-ofitsialno-zaregistrirovan-kandidatom-v-prezidenty-kazahstana/