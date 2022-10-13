Кандидат в президенты Бакыт Жанабаев подтвердил владение госязыком

Бакыт Жанабаев. Фото: пресс-служба Комитета госдоходов РК

Лингвистическая комиссия приняла решение о том, что кандидат в президенты Бакыт Жанабаев владеет государственным языком, передает корреспондент NUR.KZ.

"По результатам состоявшегося экзамена Лингвистическая комиссия большинством голосов, при одном воздержавшемся, приняла решение о том, что кандидат в президенты Республики Казахстан Бакыт Жанабаев владеет государственным языком", — сказал председатель лингвистической комиссии ЦИК РК Адиль Ахметов.

По его словам, по каждому заданию Бакыт Жанабаев сам выбрал темы. Первое задание – написание сочинения на тему "Экология – бүгіннің басты мәселесі".

Во втором задании кандидат прочитал отрывок из сборника Миржакыпа Дулатова "Оян, қазақ!".

Третьим заданием было публичное выступление на тему "Адал еңбек – игілік көзі".

"При выполнении первого задания кандидат ясно выразил свою мысль в письменной форме, допущены орфографические ошибки. На втором задании кандидат соблюдал нормы выразительного чтения. На третьем задании кандидат ясно выразил свою мысль, раскрыл идею выбранной темы", — заявил спикер.

Ранее в четверг в ЦИК заявили, что кандидаты в президенты РК Талгат Ергалиев и Фатима Бизакова не соответствуют требованиям, предъявляемым к ним Конституцией РК и Конституционным законом "О выборах в РК".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1992549-kandidat-v-prezidenty-bakyt-zhanabaev-podtverdil-vladenie-gosyazykom/