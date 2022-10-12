Жуматай Алиев прошел проверку на соответствие требованиям к кандидатам в президенты

Жуматай Алиев. Фото: parlam.kz

Центральная избирательная комиссия Казахстана признала Жуматая Алиева соответствующим требованиям, которые предъявляются к кандидатам в президенты. Об этом сообщается на официальном сайте ЦИК РК.

ЦИК опубликовала постановление об установлении соответствия кандидата в президенты РК Алиева Жуматая предъявляемым к нему требованиям.

"Установить, что кандидат в президенты Республики Казахстан Алиев Жуматай соответствует предъявляемым к нему Конституцией РК и Конституционным законом РК от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" требованиям", – говорится в постановлении.

Теперь ему предстоит этап сбора подписей в поддержку кандидата в президенты Республики Казахстан.

Также сегодня Алиев успешно прошел экзамен по установлению свободного владения государственным языком.

Напомним, что 10 октября, в ЦИК были представлены документы Жуматая Алиева о его выдвижении кандидатом в президенты общественным объединением "Халық демографиясы".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1992390-zhumatay-aliev-proshel-proverku-na-sootvetstvie-trebovaniyam-k-kandidatam-v-prezidenty/