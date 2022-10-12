ЦИК: Салтанат Турсынбекова соответствует требованиям к кандидату в президенты

Салтанат Турсынбекова. Фото: instagram.com/saltanat.parhatkyzy

На брифинге в ЦИК Республики Казахстан Салтанат Турсынбекову признали соответствующей требованиям к кандидату в президенты, передает корреспондент NUR.KZ.

"Установить, что кандидат в президенты Турсынбекова Салтанат Пархатовна соответствует предъявляемым к ней Конституцией и Конституционным законом "О выборах" требованиям.

Выдать в необходимом количестве подписные листы для сбора подписей в поддержку кандидата", – постановили в ЦИК.

Отметим, что Салтанат Турсынбекова была выдвинута республиканским общественным объединением "Қазақ аналары – дәстүрге жол".

В ЦИК сообщили, что Турсынбекова родилась 5 сентября 1966 года в Жамбылской области. Она является гражданкой Казахстана по рождению и проживает в стране последние 23 года. Кандидат имеет высшее образование, более 22-х лет работала на госслужбе.

Также Салтанат Турсынбекова не имеет судимости, не признавалась виновной в коррупционных преступлениях, обладает активным избирательным правом, свободно владеет государственным языком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1992391-tsik-saltanat-tursynbekova-sootvetstvuet-trebovaniyam-k-kandidatu-v-prezidenty-kazahstana/