Еще один кандидат в президенты Казахстана прошел проверку ЦИК

Бакыт Жанабаев. Фото: пресс-служба Комитета госдоходов РК

Центральная избирательная комиссия РК постановила, что Бакыт Жанабаев соответствует требованиям к кандидатам в президенты, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава ЦИК РК Нурлан Абдиров сообщил, что на заседании рассмотрен вопрос соответствия Бакыта Жанабаева требованиям, предъявляемым Конституцией и конституционным законом "О выборах в РК" к кандидатам в президенты.

Член ЦИК РК Сабила Мустафина сообщила, что Бакыт Жанабаев выдвинут от ОО "Казахстанская лига любителей футбола" 11 октября.

Им также в ЦИК были предоставлены необходимые документы.

"В отношении кандидата Бакыта Жанабаева ЦИК, в соответствии с требованиями ст. 59 конституционного закона "О выборах", направила запросы в МВД, Комитет по правовой статистике Генпрокуратуры, Агентство по государственной службе РК и Минюст. Согласно предоставленным сведениям МВД, он является гражданином РК по рождению, проживает в Казахстане последние 46 лет. Согласно заключению лингвистической комиссии от 13 октября 2022 года свободно владеет государственным языком. Высшее образование имеет. Имеет опыт работы на госслужбе – 21 год. Согласно данным Минюста, общественное объединение, выдвинувшее кандидата, документ о регистрации имеет. Кандидат Бакыт Жанабаев требованиям законов соответствует", — сообщила она.

Напомним, ранее Жанабаев подтвердил владение госязыком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1992599-tsik-bakyt-zhanabaev-sootvetstvuet-trebovaniyam-k-kandidatam-v-prezidenty/