Абаев дал совет чиновникам, которых спрашивают о зарплатах и расходах

Даурен Абаев. Кадр из видео: facebook.com/avt.astana

Первый замглавы администрации президента РК Даурен Абаев в программе "Открытый диалог" с Александром Трухачевым прокомментировал вопросы журналистов чиновникам, касающиеся их зарплат и расходов, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе беседы Абаева спросили, что он думает по поводу журналистских вопросов акимам и министрам, касающихся их зарплаты и расходов.

"Я скажу, что это хайп. Я понимаю, когда критикуют коррупционные правонарушения, превышение должностных полномочий, неэтичное поведение госслужащих – здесь правильно все поддерживается. Но, честно говоря, выглядит смешно, когда журналист спрашивает о зарплате министра или акима с таким выражением лица, словно он проводит выдающееся журналистское расследование.

А своим коллегам из правительства или акиматов я бы посоветовал не краснеть, не заикаться, а спокойно и честно говорить о заработной плате", – сказал представитель администрации президента.

Абаев напомнил, что зарплату госслужащим подняли по поручению президента.

"Для чего? Это борьба за компетентных специалистов. Когда вы сталкиваетесь с низкоквалифицированным госслужащим, знайте: скорее всего, более грамотный специалист, который должен был сидеть на его месте, сейчас работает в банке или в любой другой коммерческой компании.

Госслужба стала настолько неконкурентоспособным работодателем, что многие сотрудники на уровне экспертов – те, кто готовят документы – могут больше заработать на сфере услуг, может быть", – сказал Абаев.

Он указал, что первым делом зарплату подняли в регионах, потому что именно на местах, с его слов, серьезно стояла проблема квалификации.

"Раньше как было: акимат объявляет конкурс на должность эксперта, а заявку подает всего один человек, потому что зарплата очень низкая. Поверьте: уровень его компетенции, конечно же, никто не будет проверять. Лишь бы пришел работать. А после того, как зарплату повысили, число заявок на конкурс, по-моему, выросло в семь раз. Чем больше конкурс, тем больше качество специалистов – есть из кого выбирать", – отметил Абаев.

Еще один момент, как указал он, – это уровень ответственности чиновника.

"Представьте себе, условно: начальник управления в каком-нибудь министерстве, акимате, подписывает документы на сотни миллионов тенге.

А если проверяющие органы найдут в этом документе хоть одну формальную ошибку, стоит ли эта ответственность за сотни миллионов тенге той зарплаты, которая на тот момент была – 150-ти тысяч тенге?

Я уже, естественно, молчу про министров, акимов, которые отвечают за развитие целых регионов и отраслей. Тут, я думаю, все должно быть предельно ясно", – подытожил первый заместитель руководителя администрации президента.

Отметим, что тема зарплаты и расходов чиновников стала довольно популярной за последние недели. Так, ранее размеры своей зарплаты озвучивали главы Кызылординской, Туркестанской и Павлодарской областей. На вопрос о зарплате ответил и аким Жамбылской области.

При этом акимы Шымкента и Мангистауской области отказались отвечать на вопросы о зарплате. Позже размер оклада последнего все же озвучили в пресс-службе акимата.

Глава Западно-Казахстанской области так же не стал прямо отвечать на вопрос о размере своей заработной платы, посоветовав журналистам поискать информацию на официальном сайте акимата региона.

На вопросы журналистов также отвечали и министры: глава Минздрава – о зарплате и расходах на еду, глава Минэнерго – о расходах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1946221-abaev-dal-sovet-chinovnikam-kotoryh-sprashivayut-o-zarplatah-i-rashodah/