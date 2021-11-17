Почти 2 млн тенге получает в месяц аким Туркестанской области Умирзак Шукеев

Умирзак Шукеев. Фото: facebook.com/ontustik.gov.kz

Заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов озвучил размер зарплаты своего руководителя - главы региона Умирзака Шукеева, передает Sputnik Казахстан.

"У Умирзака Естаевича заработная плата составляет 1 миллион 900 тысяч тенге (4 400 долларов)", - сообщил Сакен Калкаманов на вопрос о зарплате главы региона.

Умирзак Шукеев возглавил Туркестанскую область 26 февраля 2019 года. До этого он руководил Министерством сельского хозяйства Казахстана.

Напомним, ранее размер своей зарплаты назвал аким Павлодара. По словам Асаина Байханова, на руки он получает 780 тысяч тенге. Градоначальник пояснил, что уровень оклада чиновников зависит от стажа работы и квалификации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1942688-pochti-2-mln-tenge-poluchaet-v-mesyats-akim-turkestanskoy-oblasti-umirzak-shukeev/