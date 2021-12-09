"Я думаю, вы прекрасно знаете": аким Шымкента не стал называть СМИ свою зарплату

Мурат Айтенов. Фото: СЦК

На онлайн-брифинге в СЦК акима Шымкента спросили о размере его заработной платы и тратах на продукты. Аким не стал называть сумм, ответив, что его зарплата соразмерна заработку других акимов, а закупом продуктов в его семье заведует жена, передает корреспондент NUR.KZ.

«Все мои коллеги получают как я - одинаково, это утверждено постановлением правительства. Я думаю, вы прекрасно знаете, какая моя зарплата. Насчет соответствует ли она моей нагрузке, я думаю, если территориальный аким, то нагрузка очень большая. Высокая степень ответственности.

Насчет продуктов - сказать хотелось бы, я госслужащий, практически на это времени нету. Мы с моей супругой разделили полномочия дома, все вопросы домашние она взяла на свои плечи, я за это благодарен ей, она днем и ночью этим занимается. И не дает отвлечься домашними работами от работы государственной», - заявил глава Шымкента Мурат Айтенов.

Напомним, ранее вопрос о зарплатах журналисты задавали многим выступающим в СЦК акимам.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев также не стал называть точную сумму своего заработка.

При этом аким Кызылординской области раскрыла свой доход – с недавних пор ее зарплата выросла в два раза.

Также о своих зарплатах рассказали акимы Туркестанской и Павлодарской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1946126-ya-dumayu-vy-prekrasno-znaete-akim-shymkenta-ne-stal-nazyvat-smi-svoyu-zarplatu/