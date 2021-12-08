Глава Минздрава Цой озвучил размер своей зарплаты

Алексей Цой. Фото: primeminister.kz

Глава Минздрава в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о том, сколько он зарабатывает в месяц, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ попросили министра озвучить размер своей заработной платы. В ответ Алексей Цой сообщил, что она стандартная.

"Это же стандартно, мы все получаем в районе 900 тысяч тенге с коллегами", - заявил глава Минздрава.

Ранее он рассказал, сколько его семья тратит на продукты питания.

Напомним, ранее размеры своей зарплаты называли главы Кызылординской, Туркестанской и Павлодарской областей. Между тем акимы Мангистауской, Западно-Казахстанской и Жамблылской областей отказались оглашать размер своей заработной платы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1945879-glava-minzdrava-tsoy-ozvuchil-razmer-svoey-zarplaty/