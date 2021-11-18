"На 50 тыс. тенге не проживем": глава Минэнерго рассказал, сколько тратит в месяц на продукты

Магзум Мирзагалиев. Фото: primeminister.kz

Министр энергетики Магзум Мирзагалиев в кулуарах сената ответил на вопрос о том, сколько в месяц тратит его семья на покупку продуктов питания, передает корреспондент NUR.KZ.

Мирзагалиев заявил, что его семья живет так же, как и другие казахстанцы.

"Я не знаю, почему этот вопрос вызывает такой большой интерес у журналистов. На самом деле, мне кажется, мы живем точно так же, как и все люди. Моя семья тратит столько же, сколько и любая другая среднестатистическая семья.

Конечно, на 50 тысяч тенге (в месяц – прим. ред.) не проживем. Мы тратим порядка 200 тысяч тенге в месяц", – отметил министр.

При этом, как отметил Мирзагалиев, у него большая семья: они с супругой воспитывают пятерых детей.

Ранее в Бюро национальной статистики рассказали, сколько в месяц тратит на еду одна казахстанская семья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1942807-na-50-tys-tenge-ne-prozhivem-glava-minenergo-rasskazal-skolko-tratit-v-mesyats-na-produkty/