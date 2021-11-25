Аким назвал зарплаты жителей Мангистауской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На онлайн-брифинге в СЦК акима Мангистауской области попросили назвать среднюю зарплату, которую получают жители в его регионе, передает корреспондент NUR.KZ.

"По статистике, средняя зарплата в области составляет 350 тысяч тенге. Это выше, чем среднереспубликанский показатель. Традиционно нефтегазовая отрасль получает достаточно отличную от других отраслей заработную плату - поэтому такие показатели у нас", - заявил аким Нурлан Ногаев.

На этом же брифинге акима спросили о его заработной плате – Ногаев не назвал точную сумму, однако ранее его зарплату озвучивали в пресс-службе акимата.

Ранее другие акимы областей рассказали, сколько они зарабатывают, так, аким Кызылординской области заявила, что недавно ее зарплата увеличилась почти в 2 раза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1943953-vyshe-chem-srednerespublikanskaya-akim-nazval-zarplaty-zhiteley-mangistauskoy-oblasti/