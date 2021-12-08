"50-70 тысяч в неделю": Цой рассказал, сколько его семья тратит на еду

Алексей Цой. Фото: ortcom.kz

Глава Минздрава Алексей Цой в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о том, сколько тратит его семья на продукты питания, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, сколько семья министра тратит на продукты питания.

"По расходам на питание в среднем на семью тратим 50-70 тысяч в неделю. Это нормально. Здесь все зависит от того, есть какое-то мероприятие семейное или еще что-то. Мы такие же люди, ходим в такие же магазины обычные", - отметил Алексей Цой.

При этом, он отметил, что в его семье насчитывается 5 человек.

Напомним, на этот же вопрос ранее отвечал министр энергетики Магзум Мирзагалиев. По его словам, в его семье на продукты питания в месяц уходит порядка 200 тысяч тенге.

Между тем аким Нур-Султана Алтай Кульгинов и его семья расходуют на продукты в среднем 250—300 тыс. тенге в месяц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1945877-50-70-tysyach-v-nedelyu-tsoy-rasskazal-skolko-ego-semya-tratit-na-edu/