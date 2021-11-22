Стал известен размер зарплаты акима Мангистауской области Нурлана Ногаева

Нурлан Ногаев. Фото: facebook.com/AkimatMangystau

В пресс-службе акима Мангистауской области озвучили размер заработной платы главы региона Нурлана Ногаева, передает корреспондент NUR.KZ.

"Заработная плата акимов рассчитывается в соответствии с постановлением правительства "О начислении заработной платы политическим государственным служащим". С учетом 22-летнего трудового стажа аким Мангистауской области Нурлан Ногаев в месяц получает 1 млн 977 тысяч 890 тенге", - сообщили в пресс-службе главы региона.

Нурлан Ногаев вступил в должность акима Мангистауской области в сентябре 2021 года. До этого пост занимал Серикбай Трумов.

Ранее сообщалось, сколько в месяц получает аким Актау Нурдаулет Килыбай - 783 тысячи 503 тенге. Почти такая же зарплата у акима Павлодара Асаина Байханова - 780 тысяч тенге.

Глава Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова зарабатывает около 1,8 млн тенге. Чуть больше в месяц получает аким Туркестанской области Умирзак Шукеев - 1,9 млн тенге. А вот глава Павлодарской области Абылкаир Скаков говорил, что его зарплата составляет более 960 тысяч тенге, но в ближайшее время размер будет перессматриваться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1943357-stal-izvesten-razmer-zarplaty-akima-mangistauskoy-oblasti-nurlana-nogaeva/