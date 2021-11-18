Аким Кызылординской области озвучила свою зарплату

Гульшара Абдыкаликова. Фото: ortcom.kz

На онлайн-брифинге в СЦК главу Кызылординской области Гульшару Абдыкаликову спросили о размере ее заработной платы, передает корреспондент NUR.KZ

Аким области сообщила, что ее зарплата в этом году увеличилась.

"Моя зарплата установленная - 986 тысяч тенге. Плюс в этом году принято решение о повышении на 1,9 по факторно-бальной системе. Но я сразу оформила отпуск, так как 2 года не оформляла.

Сейчас последняя зарплата ориентировочно 986 тысяч умножить на 1,9, это где-то 1,8 млн тенге", - сообщила Абдыкаликова.

Напомним, что недавно размер своей зарплаты также назвал аким Павлодарской области - его заработок меньше акима Кызылординской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1942806-akim-kyzylordinskoy-oblasti-abdykalikova-ozvuchila-svoyu-zarplatu/