Стал известен размер зарплаты акима ЗКО Гали Искалиева

Гали Искалиев. Фото: gov.kz

Глава Западно-Казахстанской области Гали Искалиев во время брифинга в СЦК не стал прямо отвечать на вопрос о размере своей заработной платы, посоветовав журналистам поискать информацию на официальном сайте акимата региона, передает корреспондент NUR.KZ.

"Зарплата похожая с моими коллегами. Уже не раз спрашивали. Если можно, на сайте посмотрите в открытом доступе", - подчеркнул Гали Искалиев.

В пресс-службе акима ЗКО подтвердили, что представленные на ресурсе цифры актуальны на данный момент.

Заработная плата Гали Искалиева составляет 1 834 086 тенге. Первый заместитель акима региона Арман Утегулов получает 1 236 541 тенге.

Заместители главы ЗКО зарабатывают чуть меньше. Аманжол Алпысбаев - 1 044 801 тенге, Темирхан Мендигалиев - 1 065 468 тенге, Бакытжан Нарымбетов - 984 043 тенге.

Зарплата руководителя аппарата акимата Берика Батаева составляет 917 тысяч тенге.

Напомним, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев в месяц получает 1 977 890 тенге. Глава Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова - 1,8 млн тенге, аким Туркестанской области Умирзак Шукеев - 1,9 млн тенге. А вот глава Павлодарской области Абылкаир Скаков говорил, что его зарплата составляет более 960 тысяч тенге, но в ближайшее время размер будет пересматриваться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1945028-stal-izvesten-razmer-zarplaty-akima-zko-gali-iskalieva/