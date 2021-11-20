Аким Павлодарской области озвучил свою зарплату

Абылкаир Скаков. Фото: instagram.com/skakov_abylkair

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков рассказал, сколько зарабатывает. При этом уточнил, что с учетом факторно-балльной системы сумма будет пересматриваться, передает корреспондент NUR.KZ.

Накануне аким Павлодарской области презентовал ситуационно-аналитический центр, где теперь собирают практически всю информацию о регионе. Также проводится анализ и определяются с решением проблем.

Вместе с тем Абылкаир Скаков ответил на вопросы журналистов, один из которых коснулся его дохода. По словам главы региона, на данный момент его зарплата составляет более 960 тысяч тенге.

"Мы регион с факторно-балльной шкалой деления, поэтому дополнительно еще есть коэффициенты, по итогам года посчитаем более точно", - ответил аким Павлодарской области.

Напомним, в феврале Абылкаир Скаков уже отвечал на вопрос по поводу своей зарплаты. На тот момент его доход составлял 783 тысячи тенге.

Недавно аким Павлодара Асаин Байханов сообщил, что на руки получает 780 тысяч тенге. У главы Актау Нурдаулета Килыбая выходит примерно такая же сумма.

А вот акимы областей получают в разы больше. Глава Кызылординский области Гульшара Абдыкаликова рассказала, что ее зарплата около 1,8 млн тенге. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев получает в месяц 1,9 млн тенге, а глава Атырауской области Махамбет Досмухамбетов - 1 млн 954 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1943097-akim-pavlodarskoy-oblasti-ozvuchil-svoyu-zarplatu/