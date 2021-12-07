"Такая же, как у коллег": аким Жамбылской области ответил на вопрос о своей зарплате

Бердибек Сапарбаев. Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев на брифинге в СЦК отказался называть размер своей заработной платы, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе брифинга представители СМИ поинтересовались, сколько в месяц зарабатывает глава региона.

"Это не первый вопрос, который задается моим коллегам. Я хочу повторить: зарплата госслужащих устанавливается на основании постановления правительства в зависимости от стажа работы. Я получаю зарплату такую же, как получают мои коллеги", - сказал Сапарбаев.

При этом, по его данным, среднемесячная заработная плата жамбылцев выросла на 22,6% - до 184,4 тыс. тенге. Доходы жителей региона, с его слов, выросли на 15,7% - до 92 тыс. тенге.

Ранее аким Мангистауской области Нурлан Ногаев также отказался огласить размер своей заработной платы, однако его озвучивали в пресс-службе акимата.

Глава Западно-Казахстанской области Гали Искалиев так же не стал прямо отвечать на вопрос о размере своей заработной платы, посоветовав журналистам поискать информацию на официальном сайте акимата региона.

Также ранее размеры своей зарплаты называли главы Кызылординской, Туркестанской и Павлодарской областей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1945695-takaya-zhe-kak-u-kolleg-akim-zhambylskoy-oblasti-otvetil-na-vopros-o-svoey-zarplate/