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30 лет независимости Казахстана

Число погибших в шахте имени Костенко возросло до 28

Опубликовано:

Шахтер
Шахта. Иллюстративное фото: Cavan Images/Getty Images

Число погибших в шахте имени Костенко вновь возросло, на данный момент сообщается уже о смерти 28 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По состоянию на 15:00 обнаружены тела 28 погибших, поиски 18 шахтеров продолжаются, сообщается в Телеграм-канале МЧС.

Напомним, сегодня ночью на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, произошел взрыв.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня выразил соболезнования родным и близким шахтеров.

Также президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Позже Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область. Завтра в Казахстане объявлен день траура.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2042948-chislo-pogibshih-v-shahte-imeni-kostenko-vozroslo-do-28/

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