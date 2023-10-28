Число погибших в шахте имени Костенко возросло до 28

Число погибших в шахте имени Костенко вновь возросло, на данный момент сообщается уже о смерти 28 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По состоянию на 15:00 обнаружены тела 28 погибших, поиски 18 шахтеров продолжаются, сообщается в Телеграм-канале МЧС.

Напомним, сегодня ночью на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, произошел взрыв.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня выразил соболезнования родным и близким шахтеров.

Также президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Позже Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область. Завтра в Казахстане объявлен день траура.