ЧП на шахте в Караганде: сообщается о гибели 32 человек

Число погибших на шахте имени Костенко в Караганде увеличилось до 32. Такие данные озвучили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, передает NUR.KZ.

"На шахте имени Костенко по состоянию на 16:00 обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжаются", - говорится в Телеграм-канале МЧС.

Напомним, сегодня ночью на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, произошел взрыв. Ранее сообщалось, что были обнаружены тела 28 погибших.

Утром Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким шахтеров.

Также президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Позже Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область. Завтра в Казахстане объявлен день траура.

Во время встречи с семьями погибших Токаев заявил, что компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием. Также президент поручил Вадиму Басину возглавить АМТ.

Кроме того, как стало известно, после ЧП на шахте имени Костенко на сутки приостановили работу все шахты "АрселорМиттал Темиртау".