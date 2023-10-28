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ЧП на шахте в Караганде: сообщается о гибели 32 человек

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Люди в шахте
Шахта. Иллюстративное фото: Shiraaz Mohamed/AFP/Getty Images

Число погибших на шахте имени Костенко в Караганде увеличилось до 32. Такие данные озвучили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, передает NUR.KZ.

"На шахте имени Костенко по состоянию на 16:00 обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжаются", - говорится в Телеграм-канале МЧС.

Напомним, сегодня ночью на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, произошел взрыв. Ранее сообщалось, что были обнаружены тела 28 погибших.

Утром Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким шахтеров.

Также президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Позже Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область. Завтра в Казахстане объявлен день траура.

Во время встречи с семьями погибших Токаев заявил, что компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием. Также президент поручил Вадиму Басину возглавить АМТ.

Кроме того, как стало известно, после ЧП на шахте имени Костенко на сутки приостановили работу все шахты "АрселорМиттал Темиртау".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2042960-chp-na-shahte-v-karagande-soobschaetsya-o-gibeli-32-chelovek/

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