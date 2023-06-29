Генпрокуратура назвала имена осужденных бизнесменов, чьи незаконные активы вернули в Казахстан

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня в кулуарах сената замгенпрокурора сообщил о возврате активов осужденных Кайрата Сатыбалды и Кайрата Боранбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

"У нас есть уголовное дело в отношении Кайрата Сатыбалды, есть завершенные дела в отношении Кайрата Боранбаева. В рамках этих дел было возвращено очень много активов", – заявил замглавы Генпрокуратуры Улан Байжанов.

Спикера спросили, какой смысл обладателям незаконных активов добровольно отдавать их в пользу государства, как это предусматривает одобренный сенатом законопроект, если при наличии денег у них и так нет никаких проблем.

"В законе, который направлен на возврат активов, даются конкретные два пути возврата. Если они (владельцы незаконных активов – прим. ред.) добровольно не принимают эти правила игры, призыв государства, и тем самым заявляют, что не разделяют курс на социальную справедливость – соответственно, к ним будет применяться весь спектр принудительного взыскания, в том числе уголовные дела.

В рамках этих дел можно натолкнуться и найти новые экономические правонарушения, поэтому, я думаю, всегда чаша весов имеется, они должны взвесить все тщательно", – заявил Байжанов.

Возврат в Казахстан незаконно выведенных активов

Летом прошлого года была создана межведомственная комиссия с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств. Возглавил комиссию генеральный прокурор страны Берик Асылов.

В ноябре, после своей инаугурации, Токаев подписал указ о мерах по возврату в Казахстан незаконно выведенных активов. При этом, выступая на инаугурации, глава государства заявил о необходимости вернуть в страну все незаконно выведенные активы.

В конце 2022 года глава Антикора доложил президенту Казахстана, что за 11 месяцев 2022 года обеспечен возврат государству незаконно приобретенных имущественных активов и денежных средств на сумму свыше 600 млрд тенге. В конце апреля этого года Минфин сообщал, что в страну вернули незаконно выведенные активы на 670 млрд тенге.

Также генпрокурор Берик Асылов рассказал, что в страну удалось вернуть активы на сумму 760 млрд тенге, в том числе 575 млн долларов из иностранных юрисдикций.

Позже министр финансов РК Ерулан Жамаубаев разъяснил информацию о создании в структуре Генпрокуратуры отдельного ведомства по возврату незаконно выведенных активов.

"Будет создаваться специальное ведомство, уполномоченный орган, который непосредственно будет вести эту работу. Будет создаваться некий фонд. Этот фонд, может быть, будет отдельным счетом, может быть, будет отдельным предприятием, которое будет иметь счет", – сказал он.

В конце мая депутат мажилиса Снежанна Имашева рассказала, как и кем будет приниматься решение по возврату государству незаконно выведенных активов.

Между тем депутат Магеррам Магеррамов пояснил, как будет проходить возврат государству незаконно приобретенных активов. По его словам, решение о конфискации будет выноситься казахстанским судом или иностранным судом, в зависимости от обстоятельств дела.

Кроме того, депутат Азат Перуашев заявил, что он поддерживает законопроект, но не понимает снисходительности в нем к собственникам незаконных активов.

В середине июня мажилис принял закон о возврате государству незаконно приобретенных активов. А сегодня сенат одобрил законопроект о возврате государству незаконно приобретенных активов – за добровольный возврат лицо освобождается от уголовной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2026816-genprokuratura-nazvala-imena-osuzhdennyh-biznesmenov-chi-nezakonnye-aktivy-vernuli-v-kazahstan/