Мажилис принял законопроект о возврате государству незаконно приобретенных активов

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Депутаты мажилиса сегодня на пленарном заседании палаты приняли проект закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" с сопутствующими поправками. Законопроекты направлены на рассмотрение сената, передает корреспондент NUR.KZ.

Новеллы проекта закона представила депутат Снежанна Имашева.

По ее словам, основной целью законопроекта является регулирование общественных отношений по выявлению незаконно приобретенных активов и их возврату государству в целях восстановления нарушенных прав народа Казахстана, обеспечения верховенства права, социальной справедливости, устойчивого экономического и социального развития Казахстана на благо его народа.

Законопроект предусматривает следующие основные положения:

определение субъектов правоотношений; регламентацию механизмов раскрытия, подтверждения происхождения и возврата незаконно выведенных активов; внедрение новых способов возврата активов (гражданская конфискация); обеспечение прозрачности процедур возврата незаконно выведенных активов (комиссия); стимулирование добровольной передачи государству незаконно выведенных активов (соглашения); принятие системных мер, направленных на устранение причин и условий, способствовавших незаконному выводу активов; создание уполномоченного органа по вопросам возврата незаконно выведенных активов с определением его полномочий; образование специального государственного фонда и управляющей компании для аккумулирования возвращенных активов и финансирования социальных проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана.

Она отметила, что в ходе рассмотрения законопроекта на заседаниях рабочей группы депутатами мажилиса парламента внесен ряд поправок, направленных на:

уточнение сферы действия закона, компетенций уполномоченного органа по возврату активов, порядка межведомственного взаимодействия, порядка формирования и функций комиссии, порядка формирования реестра;

уточнение оснований для гражданской конфискации и оснований для возникновения разумных сомнений в законности происхождения активов.

Также она сообщила, что документом уточнены понятия "активы необъясненного происхождения", "сверхдоходы", введено новое понятие "административно-властные ресурсы" и другие поправки.

В этот же день депутаты поддержали сопутствующие поправки "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов" и проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях". Последним уточнена ответственность в случаях нарушения требования по репатриации национальной или иностранной валюты, из статьи 251 КоАП исключительна пороговой суммы максимального размера штрафа (не более 2000 МРП).

Возврат в Казахстан незаконно выведенных активов

Летом прошлого года была создана межведомственная комиссия с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств. Возглавил комиссию генеральный прокурор страны Берик Асылов.

В ноябре, после своей инаугурации, Токаев подписал указ о мерах по возврату в Казахстан незаконно выведенных активов. При этом, выступая на инаугурации, глава государства заявил о необходимости вернуть в страну все незаконно выведенные активы.

В конце 2022 года глава Антикора доложил президенту Казахстана, что за 11 месяцев 2022 года обеспечен возврат государству незаконно приобретенных имущественных активов и денежных средств на сумму свыше 600 млрд тенге. В конце апреля этого года Минфин сообщал, что в страну вернули незаконно выведенные активы на 670 млрд тенге.

Также генпрокурор Берик Асылов рассказал, что в страну удалось вернуть активы на сумму 760 млрд тенге, в том числе 575 млн долларов из иностранных юрисдикций.

Позже министр финансов РК Ерулан Жамаубаев разъяснил информацию о создании в структуре Генпрокуратуры отдельного ведомства по возврату незаконно выведенных активов.

"Будет создаваться специальное ведомство, уполномоченный орган, который непосредственно будет вести эту работу. Будет создаваться некий фонд. Этот фонд, может быть, будет отдельным счетом, может быть, будет отдельным предприятием, которое будет иметь счет", – сказал он.

В конце мая депутат мажилиса Снежанна Имашева рассказала, как и кем будет приниматься решение по возврату государству незаконно выведенных активов.

Между тем депутат Магеррам Магеррамов пояснил, как будет проходить возврат государству незаконно приобретенных активов. По его словам, решение о конфискации будет выноситься казахстанским судом или иностранным судом, в зависимости от обстоятельств дела.

А на прошлой неделе депутат Азат Перуашев заявил, что он поддерживает законопроект, но не понимает снисходительности в нем к собственникам незаконных активов.

"Разработчики предлагают при определенных условиях не наказывать и даже оставлять часть незаконно захваченного имущества тем, кого уличили в нелегальном обогащении на 100 млн долларов и более (в законопроекте указаны 13 млн МРП – прим. ред.).

А как тогда быть с Уголовным кодексом, где к коррупционным нарушениям в особо крупном размере относятся преступления свыше 20 тысяч МРП – то есть более 150 тысяч долларов? При этом наступает ответственность от 5 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Получается, за кражу велосипеда или мешка муки тебя посадят, а за кражу 100 млн долларов – войдут в положение и даже позволят что-то оставить себе?

Как говорил известный персонаж в популярном сериале: "Воровать составы с вагонами гораздо безопаснее, чем велосипеды", – заявил депутат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2024793-mazhilis-prinyal-zakonoproekt-o-vozvrate-gosudarstvu-nezakonno-priobretennyh-aktivov/