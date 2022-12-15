Еще 360 млрд тенге, незаконно вывезенных из страны, вернут государству: Антикор отчитался перед Токаевым

Кассир с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Токаев встретился с главой антикоррупционной службы Олжасом Бектеновым и заслушал отчет о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране, сообщает официальный сайт Акорды.

Как сообщил Олжас Бектенов, за 11 месяцев этого года обеспечен возврат государству незаконно приобретенных имущественных активов и денежных средств на сумму свыше 600 млрд тенге. Кроме того, в стране и за рубежом установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 360 млрд тенге.

По поручению главы государства средства, изъятые по уголовным делам, расследуемым Антикоррупционной службой, уже направляются на возведение школ. Так, в рамках уголовного дела в отношении СПК «Актобе» виновные лица возместили ущерб на 197 млн тенге. Основная часть этой суммы направлена на завершение строительства сельской школы.

Касым-Жомарт Токаев и Олжас Бектенов. Фото: akorda.kz

Президенту также представлена информация о профилактических и превентивных мерах по недопущению коррупционных преступлений.

Как доложил председатель агентства, завершен внешний анализ сфер транспортного контроля, недропользования, государственного оборонного заказа, а также деятельности миграционной службы, социально-предпринимательских корпораций и АО «Қазақстан Темір Жолы». По итогам анализа подготовлено более 2 тысяч предложений по устранению коррупционных рисков.

Глава государства поручил продолжить работу по минимизации уровня коррупции в стране.

Напомним, сегодня президент также встретился с главой АЗРК и заслушал отчет о промежуточных результатах антимонопольных расследований в Казахстане.

Подпишись на Telegram-канал СпортNUR и будь в курсе спортивных событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001793-esche-360-mlrd-tenge-budut-vozvrascheny-gosudarstvu-glava-apk-otchitalsya-pered-tokaevym/