"За кражу $100 млн позволят что-то оставить себе": пункт законопроекта о возврате активов возмутил депутата

Доллар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В мажилисе одобрили законопроект о возврате государству незаконно приобретенных активов – депутат возмутился одним из пунктов проекта, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Азат Перуашев заявил, что он поддерживает законопроект, но не понимает снисходительности в нем к собственникам незаконных активов.

"Разработчики предлагают при определенных условиях не наказывать и даже оставлять часть незаконно захваченного имущества тем, кого уличили в нелегальном обогащении на 100 млн долларов и более (прим. авт. – в законопроекте указаны 13 млн МРП).

А как тогда быть с Уголовным кодексом, где к коррупционным нарушениям в особо крупном размере относятся преступления свыше 20 тысяч МРП – то есть более 150 тысяч долларов? При этом наступает ответственность от 5 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Получается, за кражу велосипеда или мешка муки тебя посадят, а за кражу 100 млн долларов – войдут в положение и даже позволят что-то оставить себе?

Как говорил известный персонаж в популярном сериале: "Воровать составы с вагонами гораздо безопаснее, чем велосипеды", – заявил депутат.

Отметим, что в указанном законопроекте прописана принудительная передача в собственность государства необъяснимого богатства – активов, происхождение которых владелец не смог объяснить.

Стоимость активов при этом должна быть равна либо превышать 13 млн МРП – порядка 45 млрд тенге.

Согласно законопроекту, в случае добровольного соглашения по возврату активов государству, лицо освобождается от уголовной ответственности за коррупционные и экономические преступления, предметов которых были эти активы.

Ранее депутат рассказала, как будут возвращать незаконно приобретенные активы в Казахстане.

Напомним, в июне прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев создал межведомственную комиссию во главе с генпрокурором с целью проведения работы по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств.

В конце ноября глава государства подписал указ о мерах по возврату в Казахстан незаконно выведенных активов.

В декабре в Антикоре сообщили, что государству вернут еще 360 млрд тенге, незаконно вывезенных из страны. А в апреле в Минфине заявили, что возвратили в страну около 670 млрд тенге.

В прошлом месяце генпрокурор Берик Асылов рассказал, что в страну удалось вернуть активы на сумму 760 млрд тенге, в том числе 575 млн долларов из иностранных юрисдикций.

В конце мая мажилис принял в работу проект закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" с сопутствующими поправками.

Позже депутат мажилиса Снежанна Имашева пояснила, как и кем будет приниматься решение по возврату государству незаконно выведенных активов. А несколько дней назад стало известно, что решение о конфискации будет выноситься казахстанским судом или иностранным судом, в зависимости от обстоятельств дела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2023812-za-krazhu-100-mln-pozvolyat-chto-to-ostavit-sebe-punkt-zakonoproekta-o-vozvrate-aktivov-vozmutil-deputata/