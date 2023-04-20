Минфин: Около 670 млрд тенге вернули в Казахстан из-за рубежа

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Министр финансов РК в кулуарах мажилиса рассказал, сколько незаконно выведенных активов возвращено в Казахстан из-за рубежа, передает корреспондент NUR.KZ.

"На сегодняшний день возвращено около 670 миллиардов тенге. Это официальные данные. Эту информацию предоставляет Генеральная прокуратура", - сообщил Ерулан Жамаубаев.

Напомним, в ноябре, выступая на своей инаугурации, Токаев заявил, что в Казахстан нужно вернуть все нелегально выведенные активы. В тот же день президент подписал указ о мерах по возврату в Казахстан незаконно выведенных активов.

Правительству, Генпрокуратуре и другим компетентным госорганам и организациям до 31 марта 2023 года было поручено разработать и внести на рассмотрение мажилиса парламента проект закона, направленный на:

определение субъектов правоотношений, регулируемых законом;

регламентацию механизмов раскрытия, подтверждения происхождения и возврата незаконно выведенных активов;

обеспечение прозрачности процедур возврата незаконно выведенных активов;

стимулирование добровольной передачи государству незаконно выведенных активов;

принятие системных мер, направленных на устранение причин и условий, способствовавших незаконному выводу активов;

создание консультативно-совещательного органа по вопросам возврата незаконно выведенных активов с определением его полномочий;

образование специального государственного фонда, аккумулирующего поступающие незаконно выведенные активы и управляющего ими, для финансирования социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана.

29 марта глава государства обратился к депутатам парламента и попросил их принять закон о возврате незаконно в страну выведенных средств.

Добавим также, что в начале лета прошлого года была создана межведомственная комиссия во главе с генпрокурором с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств.

В декабре прошлого года глава Антикора доложил Токаеву, что за 11 месяцев 2022 года обеспечен возврат государству незаконно приобретенных имущественных активов и денежных средств на сумму свыше 600 млрд тенге. Кроме того, в Казахстане и за рубежом установлены и будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 360 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2017533-minfin-okolo-670-mlrd-tenge-vernuli-v-kazahstan-iz-za-rubezha/