Возврат незаконно выведенных активов в Казахстане: часть могут оставить за собственником

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Депутат мажилиса Снежанна Имашева в кулуарах палаты рассказала, как и кем будет приниматься решение по возврату государству незаконно выведенных активов, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметили представители СМИ, ранее министр финансов Ерулан Жамаубаев говорил, что какую-то часть активов субъект может оставить себе.

Журналисты попросили разъяснить данную норму.

"Возможно и так. Все будет зависеть оттого, насколько будет целесообразен возврат активов. Можно другим имуществом. Если у него есть", – сказала депутат Снежанна Имашева.

По ее словам, если это гражданская конфискация и есть возможность заключения соглашения, то это будет в рамках соглашения оговариваться.

"Основная цель – все-таки вернуть. Это не цель – оставить. Цель – вернуть. Оставляется только в том случае, если будут последствия хуже, чем есть, для экономики, страны, социальной, экономической сферы", – отметила она.

По ее данным, это касается, в том числе, деятельности банков.

Возврат в Казахстан незаконно выведенных активов

В июне 2022 года была создана межведомственная комиссия с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств. Возглавил комиссию генеральный прокурор страны Берик Асылов.

В ноябре, сразу после своей инаугурации, Токаев подписал указ о мерах по возврату в Казахстан незаконно выведенных активов. При этом, выступая на инаугурации, глава государства заявил о необходимости вернуть в страну все незаконно выведенные активы.

В конце прошлого года глава Антикора докладывал президенту Казахстана, что за 11 месяцев 2022 года обеспечен возврат государству незаконно приобретенных имущественных активов и денежных средств на сумму свыше 600 млрд тенге.

В конце апреля этого года Минфин сообщал, что в страну вернули незаконно выведенные активы на 670 млрд тенге.

А в мае генпрокурор Берик Асылов рассказал, что в страну удалось вернуть активы на сумму 760 млрд тенге, в том числе 575 млн долларов из иностранных юрисдикций.

Между тем на прошлой неделе мажилис принял в работу законопроект "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Он предусматривает внесение поправок в 11 кодексов и 13 законов. Также в Казахстане хотят создать ведомство по возврату незаконно выведенных активов.

Позже министр финансов РК Ерулан Жамаубаев разъяснил информацию о создании в структуре Генпрокуратуры отдельного ведомства по возврату незаконно выведенных активов.

"Будет создаваться специальное ведомство, которое будет называться уполномоченный орган, который непосредственно будет вести эту работу. Будет создаваться некий фонд. Этот фонд, может быть, будет отдельным счетом, может быть, будет отдельным предприятием, которое будет иметь счет", – сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2022827-vozvrat-nezakonno-vyvedennyh-aktivov-v-kazahstane-chast-mogut-ostavit-za-sobstvennikom/