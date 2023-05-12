Незаконно выведенные из Казахстана активы на 760 млрд тенге вернули в страну

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня в Генпрокуратуре прошло заседание Межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, передает корреспондент NUR.KZ.

На заседании выступил генпрокурор Асылов.

"Не дожидаясь принятия специального закона, общими усилиями в страну удалось вернуть активы на сумму 760 млрд тенге, в том числе 575 млн долларов из иностранных юрисдикций. Меры по возврату принимаются всеми членами комиссии и вовлеченными госорганами", - сообщил Берик Асылов.

В кулуарах заседания журналистам удалось поговорить с официальным представителем комиссии по возврату активов Зейном Алипбеком. Представители СМИ попросили Алипбека озвучить, из каких стран были возвращены активы.

"В результате работы комиссии были возвращены активы на сумму 760 млрд тенге. Активы были возвращены из Лихтенштейна, Австрии, Гонконга и ОАЭ", - сообщил Зейн Алипбек.

Напомним, в начале лета прошлого года была создана межведомственная комиссия во главе с генпрокурором с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств.

В ноябре, выступая на своей инаугурации, Токаев заявил, что в Казахстан нужно вернуть все нелегально выведенные активы. В тот же день президент подписал указ о мерах по возврату в Казахстан незаконно выведенных активов.

Отметим также, что в конце прошлого года глава Антикора докладывал Токаеву, что за 11 месяцев 2022 года обеспечен возврат государству незаконно приобретенных имущественных активов и денежных средств на сумму свыше 600 млрд тенге.

А в конце апреля этого года Минфин сообщал, что в страну вернули незаконно выведенные активы на 670 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2020232-760-mlrd-tenge-vernuli-v-kazahstan/