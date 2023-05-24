Как будет работать новое ведомство по возвращенным активам, рассказали в Минфине

Мужчина за рабочим столом. Иллюстративное фото: Getty Images / nastinka

Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в кулуарах мажилиса высказался о нормах проекта закона по возврату государству незаконно приобретенных активов, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее депутат Магеррам Магеррамов сообщил, что после введения в действие проекта закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и сопутствующих законопроектов в структуре Генпрокуратуры будет создано отдельное ведомство по возврату незаконно выведенных активов, которое будет выполнять функции уполномоченного органа в этой сфере.

Позже в кулуарах мажилиса глава Минфина разъяснил данную норму.

"Будет создаваться специальное ведомство, которое будет называться уполномоченный орган, который непосредственно будет вести эту работу. Будет создаваться некий фонд. Этот фонд, может быть, будет отдельным счетом, может быть, будет отдельным предприятием, которое будет иметь счет.

Каким-то образом мы то имущество, которое должны вернуть, мы же должны им управлять, зачислять на какой-то счет, для этого, естественно, структура нужна. Она не будет большая, может быть, человек 10 будет", - заявил Ерулан Жамаубаев.

По мнению главы Минфина, для экономии бюджетных средств было бы правильным финансировать работу сотрудников фонда и уполномоченного органа за счет возвращенных активов.

"Определенный нужно будет оклад поставить, финансирование какое-то ограничить. Они имеют исключительно определенную специфическую деятельность.

Здесь нельзя смешивать, должны быть определенные специалисты, которые обладают, во-первых, может быть, знанием иностранного языка, во-вторых, нужно взаимодействовать с теми органами, которые за рубежом.

У Национального банка свой мандат, поэтому давайте не будем (смешивать - прим. ред.)", - призвал он.

В целом все нормы законопроекта еще будут обсуждаться, добавил министр.

"Это все будет обсуждаться в парламенте. Только вот закон разработан, а вы хотите сейчас моими словами апеллировать. Давайте обсуждать будем в парламенте. Поэтому и говорю навскидку все из той информации, которая сегодня прозвучала из уст депутатов", - резюмировал Жамаубаев.

Возврат в Казахстан незаконно выведенных активов

Напомним, сегодня мажилис принял в работу законопроект "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Он предусматривает внесение поправок в 11 кодексов и 13 законов.

В числе прочего, законопроект содержит норму о создании в структуре Генпрокуратуры отдельного ведомства по возврату незаконно выведенных активов, а также специального фонда и государственной компании по управлению этими активами.

Отметим, что активная работа по возврату в страну незаконно выведенных средств ведется в Казахстане с прошлого года.

Так, в июне 2022-го была создана межведомственная комиссия с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами РК за рубеж финансовых средств. Возглавил комиссию генеральный прокурор страны Берик Асылов.

В ноябре, сразу после своей инаугурации, Токаев подписал указ о мерах по возврату в Казахстан незаконно выведенных активов. При этом, выступая на инаугурации, глава государства заявил о необходимости вернуть в страну все незаконно выведенные активы.

В конце прошлого года глава Антикора докладывал Токаеву, что за 11 месяцев 2022 года обеспечен возврат государству незаконно приобретенных имущественных активов и денежных средств на сумму свыше 600 млрд тенге.

А в мае этого года генеральный прокурор Берик Асылов рассказал, что в страну удалось вернуть активы на сумму 760 млрд тенге, в том числе 575 млн долларов из иностранных юрисдикций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2021862-kak-budet-rabotat-novoe-vedomstvo-po-vozvraschennym-aktivam-rasskazali-v-minfine/