Сенат принял законопроект о возврате незаконно приобретенных активов

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутаты сената сегодня на пленарном заседании палаты одобрили в двух чтениях законы по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, передает корреспондент NUR.KZ.

Сенатор Андрей Лукин отметил, что поправки вносятся в законы "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов", "О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан", "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".

Цель принятия закона и поправок - совершенствование национального законодательства в вопросах возврата государству незаконно приобретенных активов и формирование эффективной системы противодействия хищению, сокрытию, отмыванию госсредств и возврату выведенных активов.

По его словам, принятие законов позволит обеспечить:

устранение причин и условий, способствовавших незаконному приобретению и выводу активов;

усиление мер в расследовании, привлечению к ответственности и возврате государству незаконно приобретенных и выведенных активов;

достижение прозрачности и эффективности в процессе управления государственными активами;

снижение коррупции в стране и повышение благосостояния населения.

"Вносимые поправки направлены на установление административной ответственности за предоставление недостоверных сведений о бенефициарных собственниках юридических лиц, а также передачу Комитету государственных доходов полномочий по составлению протоколов по административным правонарушениям по статье 251 КоАП (нарушение репатриации) и передачу Комитету госдоходов функций валютного контроля в части соблюдения экспортерами или импортерами требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты", - отметил сенатор.

Документами, по словам депутата, исключается пороговая сумма максимального размера штрафа за невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валют.

Кроме того, законом внесены поправки, обязывающие налоговые органы предоставлять уполномоченному органу по возврату активов без получения письменного разрешения налогоплательщика сведения о налогоплательщике (налоговом агенте), составляющие налоговую тайну, в случаях, предусмотренных законами РК.

Напомним, что 14 июня проект закона был одобрен депутатами мажилиса.

Тогда депутат Снежанна Имашева отмечала, что основной целью закона является регулирование общественных отношений по выявлению незаконно приобретенных активов и их возврату государству.

Такие меры необходимы для восстановления нарушенных прав народа Казахстана, обеспечения верховенства права, социальной справедливости, устойчивого экономического и социального развития Казахстана на благо его народа.

Возврат в Казахстан незаконно выведенных активов

Летом прошлого года была создана межведомственная комиссия с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств. Возглавил комиссию генеральный прокурор страны Берик Асылов.

В ноябре, после своей инаугурации, Токаев подписал указ о мерах по возврату в Казахстан незаконно выведенных активов. При этом, выступая на инаугурации, глава государства заявил о необходимости вернуть в страну все незаконно выведенные активы.

В конце 2022 года глава Антикора доложил президенту Казахстана, что за 11 месяцев 2022 года обеспечен возврат государству незаконно приобретенных имущественных активов и денежных средств на сумму свыше 600 млрд тенге. В конце апреля этого года Минфин сообщал, что в страну вернули незаконно выведенные активы на 670 млрд тенге.

Также генпрокурор Берик Асылов рассказал, что в страну удалось вернуть активы на сумму 760 млрд тенге, в том числе 575 млн долларов из иностранных юрисдикций.

Позже министр финансов РК Ерулан Жамаубаев разъяснил информацию о создании в структуре Генпрокуратуры отдельного ведомства по возврату незаконно выведенных активов.

"Будет создаваться специальное ведомство, уполномоченный орган, который непосредственно будет вести эту работу. Будет создаваться некий фонд. Этот фонд, может быть, будет отдельным счетом, может быть, будет отдельным предприятием, которое будет иметь счет", – сказал он.

В конце мая депутат мажилиса Снежанна Имашева рассказала, как и кем будет приниматься решение по возврату государству незаконно выведенных активов.

Между тем депутат Магеррам Магеррамов пояснил, как будет проходить возврат государству незаконно приобретенных активов. По его словам, решение о конфискации будет выноситься казахстанским судом или иностранным судом, в зависимости от обстоятельств дела.

Позже депутат Азат Перуашев заявил, что он поддерживает законопроект, но не понимает снисходительности в нем к собственникам незаконных активов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026764-proekt-zakona-o-vozvrate-nezakonno-priobretennyh-aktivov-odobrili-v-senate/