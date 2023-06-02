Как будут возвращать незаконно приобретенные активы, рассказал депутат

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутат Магеррам Магеррамов сегодня на заседании мажилиса рассказал, как будет проходить возврат государству незаконно приобретенных активов, передает корреспондент NUR.KZ.

Магеррамов сообщил, что за годы независимости Казахстана вследствие коррупции, принятия отдельных нормативных правовых актов, представляющих привилегированное положение для отдельных субъектов, а также фаворитизма при распределении экономических преференций, активы незаконно приобретались и выводились из страны.

"По подсчетам независимых экспертов, за прошедшие годы было выведено порядка 160 млрд долларов", – заявил он.

Для возврата средств депутатами инициирован проект закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

"Ключевым механизмом возврата незаконно приобретенных активов, предусмотренным проектом закона, является институт гражданской конфискации, который вводится дополнительно к существующей уголовной и административной конфискации. Данный правовой механизм соответствует всем общепринятым международным стандартам (Конвенция в сфере противодействия коррупции, рекомендациям ООН, ОЭСР и Всемирного банка – прим. ред.), и на основе того же международного опыта законопроект предусматривает добровольный или принудительный возврат активов в гражданском порядке", – заверил мажилисмен.

Решение о конфискации будет выноситься казахстанским судом или иностранным судом, в зависимости от обстоятельств дела.

В законопроекте, по его словам, также есть конкретный перечень лиц, которые подпадают под действие закона. К ним отнесены лица, занимающие сейчас и занимавшие в прошлом ответственные госдолжности – к ним относятся все должности, указанные в Конституции: депутаты парламента, судьи Конституционного суда, члены бывшего Конституционного совета, судьи, уполномоченный по правам человека, все политические госслужащие и госслужащие корпуса "А", олигархи, руководители и управленцы предприятий квазигоссектора, аффилированные с высокопоставленными госслужащими и олигархами лица.

В орбиту закона также попадает определенный круг лиц, аффилированных с вышеуказанными субъектами. Это позволит выявить те активы и незаконно полученное имущество, которые оформлены на родственников, друзей, приближенных подчиненных, то есть номинальных, но не реальных владельцев.

"Считаю важным отметить, что если внимательно почитать закон, то становится понятно, что он направлен против коррупционеров и олигархов, обкрадывавших нашу страну. Поэтому добросовестным инвесторам как иностранным, так и казахстанским, бояться нечего", – заверил депутат.

Возврат в Казахстан незаконно выведенных активов

Напомним, летом прошлого года была создана межведомственная комиссия с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств. Возглавил комиссию генеральный прокурор страны Берик Асылов.

В ноябре, после своей инаугурации, Токаев подписал указ о мерах по возврату в Казахстан незаконно выведенных активов. При этом, выступая на инаугурации, глава государства заявил о необходимости вернуть в страну все незаконно выведенные активы.

В конце 2022 года глава Антикора доложил президенту Казахстана, что за 11 месяцев 2022 года обеспечен возврат государству незаконно приобретенных имущественных активов и денежных средств на сумму свыше 600 млрд тенге.

Также в конце апреля этого года Минфин сообщал, что в страну вернули незаконно выведенные активы на 670 млрд тенге.

А в мае генпрокурор Берик Асылов рассказал, что в страну удалось вернуть активы на сумму 760 млрд тенге, в том числе 575 млн долларов из иностранных юрисдикций.

Между тем на прошлой неделе мажилис принял в работу законопроект "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Он предусматривает внесение поправок в 11 кодексов и 13 законов. Также в Казахстане хотят создать ведомство по возврату незаконно выведенных активов.

Позже министр финансов РК Ерулан Жамаубаев разъяснил информацию о создании в структуре Генпрокуратуры отдельного ведомства по возврату незаконно выведенных активов.

"Будет создаваться специальное ведомство, уполномоченный орган, который непосредственно будет вести эту работу. Будет создаваться некий фонд. Этот фонд, может быть, будет отдельным счетом, может быть, будет отдельным предприятием, которое будет иметь счет", – сказал он.

На этой неделе депутат мажилиса Снежанна Имашева рассказала, как и кем будет приниматься решение по возврату государству незаконно выведенных активов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2023184-kak-budut-vozvraschat-nezakonno-priobretennye-aktivy-rasskazal-deputat/