Переживший покушение Руслан Берденов ушел с поста замакима Шымкента

Руслан Берденов все же покинул должность заместителя акима Шымкента по собственному желанию, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

Руслан Берденов ушел в отставку с должности заместителя акима города Шымкента по собственному желанию. Он занимал эту должность с февраля этого года.

Напомним, 21 апреля возле акимата Шымкента в заместителя акима города Руслана Берденова было произведено несколько выстрелов. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали. Позже пострадавшего выписали из больницы.

Подозреваемый был задержан. На скамье подсудимых оказался экс-руководитель ТОО "Тұрғын үй Шымкент" Ернар Жиембай.

Прокурор потребовал назначить мужчине 11 лет и 3 месяцев лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности. Но в итоге обвиняемому в покушении на убийство суд назначил 9 лет лишения свободы.

Добавим, что на этой неделе в акимате Шымкента произошли перестановки. Айдына Каримова назначили первым заместителем акима города. Должность заместителя акима получил Арман Сабитов.

