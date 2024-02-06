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Что известно об Олжасе Бектенове – вероятно, новом премьере Казахстана

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Олжас Бектенов
Олжас Бектенов. Фото: gov.kz

Партия Amanat предложила кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана. Ранее он руководил Антикором и Администрацией президента, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня, 6 февраля, председатель мажилиса парламента, председатель партии Amanat Ерлан Кошанов от имени политической партии Amanat предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана.

В апреле 2023 года Олжас Бектенов был назначен главой Администрации президента и с тех пор работал на этой должности.

Ранее руководил Антикором, приступив к этой работе в феврале 2022 года. При этом с 2019-го он работал в этом ведомстве первым заместителем.

В марте 2021 года, во время визита в Кызылординскую область, Олжас Бектенов высказывался о проблеме коррупции.

"Бытовая коррупция распространяется там, где не созданы благоприятные условия для граждан. Граждане не должны дарить государственным служащим подарки для получения законной помощи. Честность, открытость и справедливость должны стать главными принципами каждого государственного служащего", – заявлял он.

В 2022 году во время коллегии Антикора Олжас Бектенов, рассуждая о деятельности данного органа, заявил, что прежде преступления "выдумались в погоне за показателями". Он подчеркивал, что ранее территориальным департаментам присваивались баллы за привлечение к ответственности должностных лиц. И чем выше был ранг изобличенного чиновника, тем выше балл.

"Это же нонсенс! Каждый руководитель в угоду цифрам был озадачен, в первую очередь, не решением насущных проблем граждан, а формальным достижением целевых показателей. Мы были увлечены самим процессом, а не реальным результатом. В итоге, на фоне благополучной статистики реальное улучшение ситуации с коррупцией не столь очевидно", – заявлял Бектенов.

Кроме того, он заявлял, что моральный и профессиональный облик сотрудников Антикора должен быть безупречен.

"Не должно быть ни малейшего повода для критики со стороны общества. Любые сигналы о противоправном и неэтичном поведении сотрудников находятся под моим личным контролем", отмечал Олжас Бектенов.

Также Бектенов говорил, что никакие цифры не могут в полной мере отражать эффективность работы по искоренению коррупции.

"Людям нужны хорошее жилье и дороги. Доступные земля и питьевая вода. Качественные образование и медицина. Справедливое правосудие и безопасная среда проживания. А мы как будто не слышим и продолжаем работать на "красивую" статистику", – заявлял он.

По мнению Олжаса Бектенова, госаппарату пора отказаться от "арифметической показухи" и вспомнить, что перед ним стоит одна цель – обеспечить благополучие граждан.

Биография и трудовой путь Олжаса Бектенова

Как сообщается на официальном сайте Администрации президента РК, Бектенов Олжас Абаевич родился в 1980 году в Алматы.

Окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "юрист" (2001 год).

Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом отдела в управлении юстиции города Алматы.

В 2005-2006 годах работал экспертом, главным экспертом юридического отдела канцелярии премьер-министра РК.

С 2006 по 2009 годы работал в Администрации президента РК.

С 2009 по 2012 годы был заместителем председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК.

В 2012-2014 годах проходил службу в должности начальника департамента в центральном аппарате Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

В 2015-2016 годах – руководитель аппарата акима города Астаны, заведующий секретариатом руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

В 2016-2017 годах – руководитель Департамента национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по городу Астане.

С 2017 по 2018 год — заместитель акима Акмолинской области.

С 2018 по 2019 год — заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С 2019 по 2022 год — первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции.

С февраля 2022 года по апрель 2023 года – председатель Агентства РК по противодействию коррупции.

3 апреля 2023 года указом главы государства назначен руководителем Администрации президента Республики Казахстан.

Награжден орденами "Айбын" ІІ степени (2014), "Даңқ" ІІ степени (2021).

Отставка правительства

Напомним, вчера, в понедельник, правительство Казахстана ушло в отставку. Заявлялось, что до утверждения нового состава кабмина все ведомства будут возглавлять прежние министры.

Пост главы правительства с января 2022 года занимал Алихан Смаилов. После отставки правительства он обратился к казахстанцам и подвел итоги своей работы.

Исполнение обязанностей премьер-министра РК временно было возложено на Романа Скляра.

Позже пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали рассказал, что будет после отставки правительства в Казахстане и когда будет сформирован новый кабинет министров.

Также отметим, что ранее Акорда анонсировала расширенное заседание правительства с участием Токаева – оно пройдет в среду, 7 февраля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2059358-chto-izvestno-ob-olzhase-bektenove-veroyatno-novom-premere-kazahstana/

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