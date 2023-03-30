Токаев подписал указ о назначении Смаилова премьер-министром Казахстана

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Сегодня указом главы государства Смаилов Алихан Асханович назначен премьер-министром Республики Казахстан, сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Смаилова Алихана Асхановича премьер-министром Республики Казахстан", - говорится в документе.

Итоги выборов в Казахстане

19 марта в Казахстане состоялись выборы в мажилис парламента и маслихаты. Казахстанцы выбирали депутатов мажилиса по партийным спискам и по одномандатным округам, а также депутатов маслихатов всех уровней.

Накануне в Астане прошла первая сессия парламента РК восьмого созыва, где состоялась процедура избрания спикера палаты. На этот пост вновь избран Ерлан Кошанов, а также избраны вице-спикеры.

Согласно действующему законодательству, правительство Казахстана сложило свои полномочия перед вновь избранным мажилисом.

Сегодня партия Amanat предложила президенту кандидатуру на пост главы правительства - Алихана Смаилова.

После Касым-Жомарт Токаев обсудил кандидатуру нового премьер-министра с главами фракций мажилиса. Президент также предложил кандидатуру Алихана Смаилова на пост премьер-министра страны.

На сегодняшнем заседании мажилиса состоялось голосование за избрание Алихана Смаилова на пост премьера. Из 98 депутатов в голосовании приняли участие 97. В итоге за кандидатуру Смаилова проголосовали 82 народных избранника, против - 7, воздержались - 8.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2014699-tokaev-naznachil-smailova-premer-ministrom-kazahstana/