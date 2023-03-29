Токаев выступает перед обновленным парламентом (трансляция)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: пресс-служба Акорды

В Астане началась первая сессия парламента РК восьмого созыва. В мероприятии принимает участие глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ.

На мероприятие приглашены руководители государственных органов, члены Национального курултая, общественные деятели и другие.

Выступление президента можно также посмотреть в прямом эфире республиканских телеканалов.

Напомним, 27 марта глава государства подписал указ о созыве первой сессии парламента Казахстана восьмого созыва.

Выборы в Казахстане

19 марта в Казахстане состоялись выборы в мажилис парламента и маслихаты.Казахстанцы выбирали депутатов мажилиса по партийным спискам и по одномандатным округам, а также депутатов маслихатов всех уровней.

Ранее в ЦИК озвучили окончательные итоги выборов в мажилис. Голоса избирателей распределились следующим образом:

за партию "Amanat" проголосовали 53,90%, или 3 431 510 избирателей (40 мандатов);

за партию "Ауыл" – 10,90%, или 693 938 избирателей (8 мандатов);

за партию Respublica – 8,59%, или 547 154 избирателей (6 мандатов);

за партию "Ак жол" – 8,41%, или 535 139 избирателей (6 мандатов);

за НПК – 6,80%, или 432 920 избирателей (5 мандатов); за партию ОСДП – 5,20%, или 331 058 избирателей (4 мандата);

за партию "Байтак" – 2,30%, или 146 431 избиратель (партия не прошла в мажилис).

Графу "Против всех" выбрали 3,90%, или 248 291 избиратель.

Всего за и против всех отдан 6 366 441 голос.

По данным ЦИК, самая низкая явка на выборы оказалась в Алматы, самая высокая – в Кызылординской области.

Добавим также, что в последний раз обе палаты парламента проводили совместное заседание 13 января текущего года. А почти через неделю, 19 января, Токаев подписал указ о роспуске мажилиса парламента РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014465-tokaev-vystupaet-pered-obnovlennym-parlamentom/