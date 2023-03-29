"Проигравшие всегда будут недовольны": Кошанов об итогах выборов депутатов

Ерлан Кошанов. Фото: facebook.com/amanat.partiasy

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов в кулуарах палаты высказался об итогах выборов депутатов мажилиса и недовольстве проигравших, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались у Ерлана Кошанова, стоило ли тратить миллиарды налогов, чтобы партия Amanat в большинстве снова пришла в состав мажилиса. Они отметили, что многие независимые кандидаты недовольны итогами выборов.

"А чем вам не нравится Amanat? Народу нравится, народ проголосовал. Я считаю, это были честные, открытые выборы. И то, что Amanat получил 53,9% – действительно заслуженная победа, я считаю. Я лично со своими однопартийцами ездил по регионам, вплоть до глубинок. Практически с каждым трудовым коллективом встречались. Я лично почувствовал поддержку. 53,9% – наша заслуженная победа", – отметил он.

По его словам, проигравшая сторона всегда высказывает недовольство.

"Что касается недовольных. Я не могу вам сказать. Я всего лишь председатель партии Amanat. И, конечно, проигравшие всегда будут недовольны. Я не думаю, что там большой какой-то ажиотаж везде. Где-то, возможно, проигравшие пишут, возмущаются. Когда одномандатные – всегда этот процесс был. Вы знаете", – резюмировал спикер мажилиса.

Напомним, сегодня, 29 марта, правительство Казахстана сложило свои полномочия перед вновь избранным мажилисом парламента. Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев.

Также сегодня в Астане прошла первая сессия парламента РК восьмого созыва, в которой принял участие и президент страны.

В ходе своего выступления глава государства напомнил, что одержавшая победу на выборах партия имеет право предложить кандидатуру на пост премьер-министра. Таким образом, кандидатуру нового главы кабмина предложит партия Amanat.

Между тем, на первом заседании мажилиса нового созыва состоялась процедура избрания спикера палаты. На этот пост вновь избран Ерлан Кошанов.

Позже Кошанов сообщил, что кандидатура нового премьер-министра страны будет предложена в ближайшее время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014576-proigravshie-vsegda-budut-nedovolny-koshanov-ob-itogah-vyborov-deputatov/