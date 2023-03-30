Партия Amanat предложила Токаеву кандидатуру премьера

Члены партии Amanat. Фото: amanatpartiasy.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя мажилиса парламента, председателя партии Amanat Ерлана Кошанова, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Президенту от партии Amanat была предложена кандидатура Алихана Смаилова на должность нового премьер-министра.

Касым-Жомарт Токаев и Ерлан Кошанов. Фото: Акорда

В соответствии с действующим законодательством в ближайшее время глава государства обсудит предложенную кандидатуру с остальными фракциями партий в мажилисе.

Новый парламент и сложение полномочий правительства

19 марта в Казахстане состоялись выборы в мажилис парламента и маслихаты. Казахстанцы выбирали депутатов мажилиса по партийным спискам и по одномандатным округам, а также депутатов маслихатов всех уровней.

Вчера, 29 марта, в Астане прошла первая сессия парламента РК восьмого созыва. В мероприятии принял участие глава государства Касым-Жомарт Токаев. На первом заседании мажилиса нового созыва состоялась процедура избрания спикера палаты. На этот пост вновь избран Ерлан Кошанов, а также избраны вице-спикеры.

Вместе с этим накануне правительство Казахстана сложило свои полномочия перед вновь избранным мажилисом. Токаев подписал соответствующий указ.

Спикер мажилиса в кулуарах палаты прокомментировал вопрос о том, когда партия большинства может выдвинуть кандидатуру премьер-министра страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2014672-predsedatel-mazhilisa-predlozhil-tokaevu-kandidaturu-premer-ministra-kazahstana/