Карин назвал основные месседжи в речи Токаева на открытии первой сессии парламента VIII созыва

Ерлан Карин. Фото: Акорда

Госсоветник Республики Казахстан Ерлан Карин в своем официальном Telegram-канале поделился своим мнением о сегодняшнем выступлении президента на открытии первой сессии парламента VIII созыва.

Как написал Ерлан Карин, в сегодняшнем выступлении президента можно выделить следующие ключевые месседжи:

Политические реформы будут продолжены, предстоит дальнейшее совершенствование политической системы. Казахстан – единственная страна в геополитическом окружении, проводящая такие глубинные реформы, которые задают новый тренд развития. Глава государства в своей речи впервые упомянул не только партию Amanat, но и все другие парламентские партии, тем самым подтвердив свой статус "надпартийного политического арбитра". Основное внимание государства переносится на решение актуальных экономических проблем. Теперь в фокусе экономической политики государства – развитие малого и среднего бизнеса. Президент подчеркнул социальную ориентированность своего курса, обозначив меры государственной поддержки фактически всех основных социальных страт. Президент предложил пересмотреть подходы к стратегическому планированию на долгосрочную перспективу с учетом глобальных тенденций.

"Главное, что в достижении ключевой цели - повышении благосостояния граждан и формировании нового качества нации - президент опирается на сформулированные им ранее идеологемы: верховенство закона, единство народа, социальную справедливость и внутриполитическую стабильность", - заключил государственный советник.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014575-karin-nazval-osnovnye-messedzhi-v-rechi-tokaeva-na-otkrytii-pervoy-sessii-parlamenta-viii-sozyva/