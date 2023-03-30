Токаев обсудил кандидатуру нового премьер-министра с главами фракций мажилиса

Касым-Жомарт Токаев и руководители фракций мажилиса. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев провел консультацию с руководителями фракций политических партий в мажилисе парламента, сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды.

Обращаясь к руководителям фракций, глава государства сообщил, что в соответствии со статьей 44 Конституции должен провести консультации с ними по кандидатуре на должность премьер-министра.

В обсуждении приняли участие руководители фракций партии Amanat Елнур Бейсенбаев, партии "Ауыл" Анас Баккожаев, партии "Ақ жол" Азат Перуашев, партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров, Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов, Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов.

Напомним, сегодня Токаев встретился со спикером мажилиса, главой партии Amanat Ерланом Кошановым. Кошанов от партии Amanat предложил кандидатуру Алихана Смаилова на должность нового премьер-министра.

Отметим, что Алихан Смаилов являлся премьер-министром Казахстана с января 2022 года до вчерашнего дня. Вчера правительство Казахстана сложило свои полномочия перед вновь избранным мажилисом.

Новый парламент и сложение полномочий правительства

19 марта в Казахстане состоялись выборы в мажилис парламента и маслихаты. Казахстанцы выбирали депутатов мажилиса по партийным спискам и по одномандатным округам, а также депутатов маслихатов всех уровней.

29 марта в Астане прошла первая сессия парламента РК восьмого созыва. В мероприятии принял участие глава государства Касым-Жомарт Токаев.

На первом заседании мажилиса нового созыва состоялась процедура избрания спикера палаты. На этот пост вновь избран Ерлан Кошанов, а также избраны вице-спикеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014688-tokaev-obsudil-kandidaturu-novogo-premer-ministra-s-glavami-fraktsiy-mazhilisa/