Ерлан Кошанов вновь избран спикером мажилиса

Ерлан Кошанов. Фото: пресс-служба партии Amanat

На первом заседании мажилиса нового созыва состоялась процедура избрания спикера палаты. На этот пост вновь избран Ерлан Кошанов, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат мажилиса Бактыкожа Измухамбетов после церемонии принесения присяги новоизбранными депутатами предложил на пост спикера палаты кандидатуру Ерлана Кошанова.

Процедура избрания прошла путем тайного голосования. Для этого объявили 10-минутный перерыв.

Позже глава Счетного комитета по избранию спикера мажилиса Жанарбек Ашимжанов сообщил, что за кандидатуру Ерлана Кошанова проголосовали единогласно.

В итоге Ерлан Кошанов переизбран председателем мажилиса. Он был единственным кандидатом.

"Прежде всего разрешите высказать слова искренней благодарности за доверие. Для меня это высокая честь и огромная ответственность, прежде всего, перед народом и вами.

Я приложу все свои силы, чтобы оправдать высокое доверие. И дальше будем реализовывать реформы главы государства.

Сегодня президент задал четкие ориентиры нашей работы. Теперь наша общая задача - качественно и своевременно обеспечить их законодательно.

Главное - доверие народа. Я думаю, что с первых дней слаженно приступим к исполнению наших депутатских полномочий. Думаю, наша работа будет успешной", - прокомментировал Кошанов свое переизбрание.

Отметим, что этот пост он занимал с февраля 2022 года, сменив на этой должности Нурлана Нигматулина.

Ерлан Кошанов родился в 1962 году в Карагандинской области.

В 1984 году окончил Карагандинский политехнический институт, в 1999 году – Казахскую государственную академию управления.

После окончания института работал слесарем, мастером обогатительной фабрики Жезказганского горно-металлургического комбината.

С 1988 по 1990 год работал инструктором отдела рабочей и сельской молодежи, заведующим отделом социально-экономических проблем молодежи Жезказганского обкома ЛКСМ Казахстана.

С 1990 по 1995 год – ведущий специалист, начальник отдела, заместитель председателя, председатель Жезказганского областного комитета внешнеэкономических связей.

С 1995 по 1999 год – депутат сената парламента Республики Казахстан.

С 1999 по 2001 год – представитель правительства в парламенте РК.

С 2001 по 2003 год – заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра РК – представитель правительства в парламенте РК.

С 2003 по 2006 год – вице-министр транспорта и коммуникаций РК.

С 2006 по 2007 год – председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

С 2007 по 2012 год – заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра РК – представитель правительства в парламенте РК.

С 2012 по 2017 год – руководитель Канцелярии премьер-министра.

С 2017 по 2019 год – аким Карагандинской области.

В 2019 году был назначен руководителем Администрации президента РК. В 2022 году его освободили от должности, после чего он получил вакантный мандат депутата мажилиса.

Напомним, на прошедших 19 марта выборах в мажилис партия Amanat, членом которой является Ерлан Кошанов, набрала 53,90%, или 3 431 510 голосов избирателей, получив 40 мандатов в нижнюю палату.

Позже партия направила в ЦИК список из 40 кандидатов для регистрации в качестве депутатов. Отмечалось, что новый состав фракции партии Amanat в мажилисе на 32% состоит из женщин, молодежи до 35 лет и лиц с особыми потребностями.

Кто именно вошел в мажилис от Amanat, читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2014529-erlan-koshanov-vnov-izbran-spikerom-mazhilisa/