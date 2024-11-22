В среднем ниже 500 тенге: какой курс доллара прогнозируют казахстанские эксперты

Несмотря на сильное ослабление тенге, финансовые эксперты считают, что на протяжении нескольких лет средний курс доллара будет сохраняться ниже 500 тенге. С прогнозами ознакомились журналисты NUR.KZ.

В этом месяце казахстанская валюта сильно ослабла по отношению к американской. Хотя по состоянию на 22 ноября официальный курс доллара составил 494,87 тенге, в предыдущие дни он вплотную подходил к психологической отметке в 500 тенге.

Впрочем, согласно данным, которые были получены в рамках опроса Национального банка, финансовые эксперты ожидают более "твердого" тенге в ближайшие несколько лет.

Так, ожидается, что средний курс американской валюты в 2025 году составит 486,9 тенге (ранее прогнозировалось 484 тенге). А вот на 2026 год прогноз пересмотрен в сторону более сильного снижения – с 494,3 до 498,3 тенге за доллар.

Примечательно, что эксперты ухудшили свои ожидания даже несмотря на то, что в целом прогнозная стоимость нефти на 2025 год выросла с 75 до 76,5 доллара за баррель, что в теории должно поддержать тенге.

Впрочем, поддержку казахстанской валюте в будущем может оказать правило, по которому предприятия квазигосударственного сектора будут обязаны продавать часть своей валютной выручки. Ранее эту обязанность отменили, но после резкого ослабления тенге Национальный банк РК заявил о ее возвращении.

Что касается инфляции, то на ближайшие годы прогнозы следующие средние показатели:

2024 год – 8,4% ;

; 2025 год – ухудшение с 6,7% до 6,9% ;

; 2026 год – 6%.

На этом фоне некоторые эксперты ожидают, что Нацбанк будет медленнее снижать базовую ставку. Средний показатель на 2025 год составил 12,5%, хотя ранее предполагалось лишь 12%. На 2026 год ожидается 10,3%, а не 10,1%, как ранее.

Прогнозы экспертов. Данные: Национальный банк РК

Впрочем, важно учитывать, что все эти прогнозы отражают субъективное мнение экспертов и активных участников финансового рынка, которые полагаются на свой опыт и понимание текущей ситуации. Другими словами, казахстанцам не стоит воспринимать эту информацию в качестве инвестиционного руководства.

Напомним, ранее один из казахстанских экспертов предположил, что курс тенге может совсем рухнуть, и один доллар будет стоить в районе 1 000 тенге.