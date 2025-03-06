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Свыше 500 тенге за доллар снова прогнозируют эксперты в Казахстане

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курс валют
Курс валют. Иллюстративное фото: pixabay.com

Тенге держится на отметке ниже 500 тенге за доллар, однако эксперты ожидают его скорое падение до 510 тенге. Какие еще прогнозы сделали активные участники финансового рынка, узнали журналисты NUR.KZ.

С конца ноября 2024 года и по середину февраля 2025 года курс доллара в Казахстане стабильно находился на отметке выше 500 тенге. Первый "перекос" произошел 13 февраля, когда тенге внезапно "окреп" и доллар опустился до 497,88 тенге.

После этого с переменчивым успехом курс варьировался от 495 до 503 тенге, но последние шесть дней стабильно находится ниже психологической отметки в 500 тенге.

Впрочем, как отмечает Ассоциация финансистов Казахстана, эксперты ожидают скорого ослабления тенге. По их прогнозам средний курс доллара США в начале апреля составит 510,2 тенге за доллар, а через год показатель может достигнуть 534,2 тенге.

Интересно, что такие прогнозы можно назвать "позитивными", ведь еще месяц назад эксперты ожидали, что тенге сначала может просесть до 513,9 тенге за доллар, а в течение года – и вовсе до 551,2 тенге. Не последнюю роль в этом "улучшении" сыграло ожидание нормализации отношений между Россией и США.

Что касается других прогнозов, то здесь эксперты ожидают ускорения роста цен в стране через год до 10,3%. Напомним, по состоянию на 1 марта инфляция достигла рекордного за последние 2,5 года месячного значения и теперь составляет 9,4%.

На этом фоне эксперты не только ожидают, что Национальный банк РК не станет снижать базовую ставку, но и в дальнейшем будет делать это намного осторожнее. Так, 69% опрошенных экспертов считают, что 7 марта базовая ставка останется неизменной – 15,25%, а в течение года не опустится ниже 14,75%, хотя ранее ожидали понижения до 14,5%.

Прогнозы экспертов по поводу инфляции, курса тенге, базовой ставки в Казахстане
Прогнозы экспертов. Источник: Ассоциация финансистов Казахстана

Впрочем, важно понимать, что прогнозы не обязательно должны сбыться, ведь это субъективное мнение финансовых экспертов. По сути, главная цель такой аналитики – рассказать казахстанцам о происходящих в стране событиях и их возможных последствиях.

Напомним, ранее на фоне укрепления рубля к доллару и относительно стабильной картины с тенге эксперты предположили, что в Казахстане намеренно ослабляют национальную валюту.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2226021-svyshe-500-tenge-za-dollar-snova-prognoziruyut-eksperty-v-kazahstane/